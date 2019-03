Mancini esclude due big. I convocati della Nazionale

Nella giornata di venerdì, il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ha diramato le convocazioni per i primi due impegni nelle qualificazioni per l’Europeo 2020.

Gli Azzurri saranno scenderanno in campo sabato 23 marzo contro la Finlandia alla Dacia Arena di Udine e martedì 26 contro il Liechtenstein allo stadio Tardini di Parma.

Non mancano le sorprese nelle scelte del ct che premia la stagione super di Fabio Quagliarella e il buon momento di Kean che ha segnato una doppietta in campionato contro l'Udinese e ha esordito in Champions League con la Juventus. Presenti anche Grifo del Friburgo e Piccini del Valencia.

Esclusioni eccellenti come quella di Mario Balotelli, che nella sua nuova avventura a Marsiglia sta tornando a livelli altissimi per quanto riguarda i gol realizzati. Assente anche Il ‘Gallo’ Belotti, che sta trascinando il suo Torino nelle posizioni di alta classifica.

Ai due attaccanti sono stati preferiti Kevin Lasagna e Leonardo Pavoletti.

Ecco l'elenco completo dei convocati di Mancini:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Atalanta), Cristiano Piccini (Valencia), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Juventus);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Stefano Sensi (Sassuolo), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Moise Kean (Juventus), Kevin Lasagna (Udinese), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Matteo Politano (Inter), Fabio Quagliarella (Sampdoria).

SPORTAL.IT | 15-03-2019 19:20