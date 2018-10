Mancini getta un salvagente a Balotelli

Roberto Mancini in un'intervista alla Rai ha mandato un messaggio a Mario Balotelli e Andrea Belotti, che hanno perso la Nazionale. "I giocatori che sono fuori in questo momento fanno comunque parte di questa squadra, verranno richiamati quando la loro condizione fisica migliorerà. Ci sono sempre state polemiche per le convocazioni e le formazioni ma questo non ci deve toccare, noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada".

"Parliamo di giocatori bravi e validi, quindi quando torneranno in forma verranno richiamati, non ci sono giocatori che non verranno più convocati".

Manca il leader tra gli Azzurri: "In una squadra normalmente c'è il giocatore d'esperienza e il leader tecnico. Noi abbiamo giocatori validi speriamo di avere più leader tecnici. L'importante è avere pazienza, abbiamo fatto solo due partite".

