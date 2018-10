Mancini: "Già iniziata una nuova storia"

Roberto Mancini vede già una nuova Italia dopo l'importante 1-0 sulla Polonia, che vale il prosieguo dell'avventura nella serie A della Nations League ma soprattutto tanta autostima dopo oltre un anno senza vittorie azzurre in partite non amichevoli (l'ultima il 9 ottobre 2017, contro l'Albania per la qualificazione ai Mondiali).

"Abbiamo dominato la partita, avremmo dovuto fare gol già prima. Se fosse finita 0-0 sarebbe stato un risultato profondamente ingiusto, ma il calcio è anche questo – ha osservato il ct azzurro -. Questa è un'ottima vittoria e sappiamo di poter migliorare molto. Ma ci vuole tempo".

"Tutti i ragazzi cercando sempre di dare il massimo, sappiamo che i risultati non si ottengono dall'oggi al domani. Abbiamo vinto una partita che sarebbe potuta anche finire 0-0, visto come vanno le cose da qualche tempo. Ma questi ragazzi stanno giocando benissimo. Anche se i maghi non esistono, è già iniziata una nuova storia".

SPORTAL.IT | 15-10-2018 00:05