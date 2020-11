Mancini guarito dal coronavirus: "Sono negativo"

In una giornata particolarmente pregna di notizie relative al coronavirus legato al calcio, dalla positività di Godin alla guarigione di Totti, passando per la mancata negativizzazione, per ora, di Dzeko, sorride Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale azzurra.

A margine della presentazione dell’autobiografia di Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, Mancini ha infatti evidenziato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di aver superato il covid-19 che l’aveva costretto a saltare le gare dell’Italia nel mese di novembre.

Per Mancini il peggio è alle spalle: “Ho finito stasera, sono negativo, l’ho saputo oggi”

Mancini potrà così tornare a guidare l’Italia nel 2021, per le gare pre-Europeo, ovveo quelle amichevoli prima del torneo itinerante che vedrà la formazione azzurra tra le favorite insieme a Belgio, Spagna, Francia e ovviamente la solita Germania.

Senza Mancini in panchina, l’Italia era riuscita a vincere comunque le tre gare di novembre con Evani come sostituto: Estonia battuta in amichevole, dunque Polonia e Bosnia-Erzegovina per strappare il pass valido per la final four di Nations League prevista nell’autunno del 2021.

In questi giorni si è fatto un gran parlare riguardo l’eventuale rinnovo di contratto di Mancini: per ora nessun passo in avanti, ma nel 2021 la federazione potrebbe blindarlo, allontanando così le voci riguardo un eventuale ritorno alla guida delle squadre di club.

OMNISPORT | 20-11-2020 18:55