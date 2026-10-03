Mancini ha realizzato l'utopia dei ct: l'Italia s'è desta, aiutiamo tutti gli azzurri, perché ora tocca anche ai club

Il ct sta gestendo la rosa degli azzurri come una squadra di campionato, con turnover e cambi grazie alla maxisosta che gli ha consentito di allenare il gruppo per tre settimane

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Presto magari vedremo anche i Fratelli d’Italia in gol (Pio e Sebastiano Esposito) ma intanto l’Italia s’è desta. A dispetto dei corvi che già gracchiavano dopo il ko col Belgio e di chi rimpiangeva la mai nata era Maldini-Leonardo con Pirlo in panchina. In due mosse Mancini si sta riguadagnando stima e affetto dei tifosi: il 4-1 alla Turchia era solo un preliminare, il pareggio in casa della Francia, giocando a viso aperto con i vicecampioni del Mondo, un segnale che qualcosa sta cambiando davvero.

Cosa si è rivisto in Francia

Probabilmente il punticino conquistato in Francia non basterà ad evitare il terzo posto nel girone ma è il primo risultato concreto che autorizza a ben sperare per il futuro perché si è rivista una squadra, si è rivisto un gioco, c’è stata la giusta cattiveria. Ringraziamo Donnarumma, certo, ma sbaglia Zidane quando sminuisce la prova degli azzurri etichettandola così: “si è difesa bene”. L’Italia non si è solo difesa, ha saputo contrattaccare, ha creato tante palle gol e poteva anche vincere con un po’ di fortuna.

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La Nazionale come un club

Mancini sta realizzando l’utopia di ogni ct, gestire la Nazionale come se fosse un club, alternando gli uomini della lunga rosa, cambiando e scegliendo a secondo degli avversari, delle caratteristiche, delle condizioni ma lasciando sempre un’impronta ben precisa e lo stesso modulo. Pochi intoccabili (Donnarumma, Tonali e Pio Esposito) e tutti gli altri che girano e si inseriscono. E mentre i giovani crescono (da Kayode a Vergara) i senatori ritrovano la rabbia smarrita, pizzicati anche dal timore di perdere un posto che ritenevano assegnato di diritto. Tutto questo è stato reso possibile grazie alla maxisosta che ha dato al ct la possibilità di allenare tutto il gruppo per tre settimane, cosa che i suoi predecessori potevano solo sognare se non prima di Mondiali o Europei. Il Mancio ha potuto lavorare come solitamente fanno gli allenatori di club e i risultati si stanno vedendo.

Presto per lanciarsi in peana, la strada per la ricostruzione è lunga ma qualche frutto già si vede nonostante la posizione ballerina di Malagò e senza che tutto il parterre voluto dal presidente della Figc abbia contribuito, da Ranieri a Zola. e in assenza anche di un capodelegazione dopo le dimissioni di Bianchedi. E’ tutta farina del sacco del Mancio, che con il suo staff ha scelto un gruppone di giocatori, tra vecchi e nuovi, e lo sta modellando fino a farlo diventare un complesso credibile, con una sua personalità, una sua identità e individualità importanti. Non abbiamo Mbappè o Yamal ma un gruppo affiatato, affamato (i giovani) e arrabbiato (i vecchi). Ora mancano due fattori per contribuirne alla crescita: l’affetto della gente, con la speranza che già lunedì a Bologna ci sia una risposta importante e calorosa del pubblico, e l’aiuto dei club che possano lasciare, qualora servisse, i propri giocatori per qualche stage in azzurro. Stringiamoci a coorte, l’Italia chiamò.