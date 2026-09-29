Dopo l'esito della partita contro i turchi del ct Montella si pone il quesito sulla scelta tattica e di formazione dell'allenatore che ha deciso di tenere fuori alcuni dei protagonisti della sfida contro il Belgio

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Non si è mai sentito sotto esame, dopo la debacle dell’Italia contro il Belgio, ma gli Azzurri erano chiamati a chiudere e a superare in scioltezza la Turchia anche per Roberto Mancini, che ha ottenuto la sua prima vittoria al ritorno sulla panchina dell’Italia, battendo la Nazionale di Vincenzo Montella (molto discusso e vicino all’esonero) in Nations League.

Dopo l’addio di Gennaro Gattuso, quando gli Azzurri non sono riusciti a qualificarsi per il terzo Mondiale consecutivo è incominciato il percorso che – sappiamo – ha condotto alla soluzione del Mancini bis non senza strappi, non senza le note traversie.

Mancini ha già allenato la nazionale italiana dal 2018 al 2023 e ha vinto Euro 2020 battendo l’Inghilterra nella celebrata e emozionante finale di Wembley. Al suo ritorno ufficiale sulla panchina azzurra, ha subito una delusione nella prima partita, perdendo in casa contro il Belgio venerdì sollevando diversi quesiti in ordine e merito. In primis la formazione, rimaneggiata con prepotenza in questo secondo appuntamento in Turchia.

Nettamente migliore il livello tecnico dell’undici schierato in campo, il risultato ha soddisfatto il coraggio e l’ardire della strategia di gioco. Azzurri molto alti, quasi sempre nella metà campo avversaria. Frattesi e i fratelli Esposito in uno stato di grazie capaci di disorientare gli avversari e privarli di punti di riferimento con una difesa ordinata e concentrata, soprattutto.

Dietro questo 1-4 il difensore del Brentford Michael Kayode che ha segnato al suo debutto in nazionale, realizzando il terzo gol della sua Nazionale dopo aver ricevuto un passaggio da Pio Esposito, essersi accentrato e aver trovato la rete. Alessandro Bastoni, tornato in auge, aveva portato in vantaggio l’Italia al nono minuto con un tiro a giro da calcio d’angolo, prima che Davide Frattesi raddoppiasse insaccando dopo una respinta sul tiro di Kayode.

La Turchia, allenata dall’ex attaccante della nazionale italiana Vincenzo Montella, è stata fischiata dai propri tifosi all’intervallo, confermando la scarsa forma mostrata ai Mondiali, dove è stata eliminata nella fase a gironi.

I padroni di casa sono riusciti ad accorciare le distanze all’inizio del secondo tempo con il sesto gol in nazionale di Baris Alper Yilmaz, ma una disattenzione difensiva si è rivelata ancora una volta fatale, permettendo agli ospiti di ristabilire rapidamente il vantaggio al 50° minuto. Dopo che il tiro di Sandro Tonali ha colpito il palo, Esposito si è fatto trovare pronto per insaccare di testa la respinta e chiudendo la questione.

I fratelli Esposito e il reparto arretrato, in particolare, hanno dato ragione a chi aveva chiesto di rimaneggiare l’undici titolare e di lasciare Di Lorenzo a riposo e anche su Barella, colpevole dell’errore fatale contro il Belgio, c’era stata una richiesta analoga. Così costruita la Nazionale è parsa fluida, la manovra ragionata ma efficace e la difesa in linea pronta a ripartire a ogni pallone utile. Sarà questa la chiave per Mancini? Chi è stato bocciato e non è sceso in campo contro la Turchia va tenuto fuori?