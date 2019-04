Mancini: "Kean? Allegri fa bene"

Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini in un'intervista a Sky parla delle possibilità di Mario Balotelli di tornare in Azzurro: "Mario l'ho fatto giocare a 17 anni, è un giocatore come tutti gli altri con qualità incredibili. È ancora abbastanza giovane e dipenderà da lui. Se farà bene e si impegnerà al massimo avrà le sue possibilità. Alla fine ne dovremo chiamare 23 e qualcuno dovrà restare fuori".

Su Moise Kean: "Allegri gli sta facendo fare il giusto percorso, deve tenere i piedi per terra e continuare ad allenarsi duramente. Si migliora attraverso fatica e sudore. Quando sei giovane vorresti giocarle tutte ma serve pazienza".

01-04-2019