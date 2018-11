Mancini: "La strada è tracciata"

Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini a Coverciano parla all'inizio del raduno azzurro: "Vogliamo continuare sulla strada intrapresa in Polonia e già avviata in amichevole contro l’Ucraina, dove avevamo giocato bene ed eravamo stati propositivi, ma c’è ancora da migliorare: prima di segnare abbiamo rischiato di subire gol in contropiede dopo aver dominato e questo non deve succedere. Speranze di vincere il girone di Nations League? Ci proviamo, dobbiamo battere il Portogallo e poi sperare che la Polonia non perda, ma è difficile perché non dipende solo da noi".

Balotelli e Belotti ancora fuori: "Non c’è nessun bocciato, né chi non è qui adesso, né chi era con noi in passato e adesso non c’è, come El Shaarawy, e neppure chi non è mai stato convocato. Semplicemente abbiamo voluto convocare chi non conoscevamo. Belotti può fare molto di più di quanto sta facendo, può tornare ad essere il giocatore di due anni fa".

SPORTAL.IT | 12-11-2018 15:20