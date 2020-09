Mancini: "Locatelli grande giocatore. Spiace per Zaniolo"

Il commissario tecnico Roberto Mancini si gode la bella vittoria contro l’Olanda ad Amsterdam: “Abbiamo sofferto un po’ alla fine, eravamo anche stanchi, ma potevamo fare un altro gol. Sono soddisfatto per la mentalità e la prestazione, ad Amsterdam, contro l’Olanda. I ragazzi sono stati fantastici. Col 4-3-3 stiamo andando bene. Non si vincono 11 partite di seguito senza una certa mentalità e un sistema di gioco, se vinci sempre vuole dire che hai qualcosa”.

La nota dolente è l’infortunio di Zaniolo: “Mi dispiace, spero non sia nulla di grave. A fine gara era più sereno perché non aveva grande dolore, speriamo che non sia un infortunio grave come in passato”.

Ottimo l’esordio di Locatelli: “L’ho chiamato perché penso sia bravo e possa migliorare. Ha tante qualità”.

OMNISPORT | 08-09-2020 07:55