Mancini minimizza i problemi dell'Italia

Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa in vista dell’amichevole contro l’Ucraina in programma mercoledì.

Il commissario tecnico azzurro ha dichiarato: “Abbiamo bisogno anche di vincere, perchè è importante. Una vittoria fa felice sempre tutti. Ma domani la dobbiamo anche alla gente di Genova per provare a dargli un po’ di gioia. Mancanza di leader? In Nazionale servono leader tecnici e di calciatori buoni tecnicamente ne abbiamo molti”.

Mancini e i calciatori hanno incontrato i ragazzi diventati orfani dopo la tragedia del ponte Morandi: “Sono bambini che hanno perso qualcuno o il papà o la mamma o chi entrambi. Abbiamo provato a regalargli cinque minuti di sorriso sperando che questa giornata possa dare un po’ di aiuto”.

Sulla formazione: “In porta ci sarà Donnarumma. Giocheremo con un tridente e ci saranno giocatori che scenderanno in campo in entrambe le partite. Problema attacco? Non c’è un problema in attacco. Abbiamo convocato Lasagna che può darci una mano, arriverà presto in ritiro”.

SPORTAL.IT | 09-10-2018 19:25