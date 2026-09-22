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Italia, inizia l’era “Mancio 2.0” – Tutte le convocazioni e gli assenti nell’Italia di Mancini per la Nations League

Ha ufficialmente inizio la nuova gestione della Nazionale da parte di Roberto Mancini, il cui corso dovrà per forza di cose segnare un'inversione di tendenza

2 min di lettura

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Attraverso la piattaforma social di Instagram il CT dell’Italia Roberto Mancini ha annunciato le 34 convocazioni per le partite di Nations League di questa sosta per le nazionali. “Rivedere le mie prime convocazioni mi riporta a un percorso a cui tengo molto. C’è tanto lavoro da fare, a partire dalla scelta dei giocatori con cui costruire il futuro. Queste convocazioni sono il primo passo”, ha annunciato lo stesso Mancio in un breve messaggio per l’inizio del suo nuovo ciclo. Un ciclo che, francamente, non comincia sorretto dalla fiducia dei tifosi italiani. Anzi.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la nostra disamina sulle convocazioni di Roberto Mancini per la Nazionale italiana di calcio, impegnata in Nations League.

NB: Rispetto a quando abbiamo girato il video noi, Federico Dimarco e Bryan Cristante non avevano ancora dato forfait per infortunio.

Italia, inizia l’era “Mancio 2.0” – Tutte le convocazioni e gli assenti nell’Italia di Mancini per la Nations League AnsaFoto

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