Attraverso la piattaforma social di Instagram il CT dell’Italia Roberto Mancini ha annunciato le 34 convocazioni per le partite di Nations League di questa sosta per le nazionali. “Rivedere le mie prime convocazioni mi riporta a un percorso a cui tengo molto. C’è tanto lavoro da fare, a partire dalla scelta dei giocatori con cui costruire il futuro. Queste convocazioni sono il primo passo”, ha annunciato lo stesso Mancio in un breve messaggio per l’inizio del suo nuovo ciclo. Un ciclo che, francamente, non comincia sorretto dalla fiducia dei tifosi italiani. Anzi.
Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la nostra disamina sulle convocazioni di Roberto Mancini per la Nazionale italiana di calcio, impegnata in Nations League.
NB: Rispetto a quando abbiamo girato il video noi, Federico Dimarco e Bryan Cristante non avevano ancora dato forfait per infortunio.