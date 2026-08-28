Il ct amplia il gruppo azzurro e blinda altri due giovani dal doppio passaporto. E non finisce qui: Mancini vola in Inghilterra per osservare Kayode e altri azzurri

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Roberto Mancini lavora senza sosta per costruire la sua nuova Italia. In vista della Nations League il ct allarga il giro dei convocabili e punta anche su due giovani talenti dal doppio passaporto: dopo aver blindato Tresoldi e Romano, ecco Doumbia e Zoma. Ma non finisce qui: Mancio guarda anche alla Premier League e vola in Inghilterra.

Mancini allarga il cerchio: Doumbia e Zoma scelgono l’Italia

Tra le novità del nuovo corso di Mancini in Nazionale ci sono anche Issa Doumbia e Mohamed Alì Zoma. Il ct si è subito mosso per blindare due dei giovani più interessanti e inserirli nel nuovo progetto azzurro, anticipando così la concorrenza. Doumbia, nato a Treviglio, è reduce dal trasferimento dal Venezia allo Sporting per circa 25 milioni di euro, dopo una stagione da protagonista culminata con la promozione in Serie A. Il centrocampista avrebbe potuto scegliere anche la Costa d’Avorio, ma la chiamata di Mancini cambia tutto e lo lega all’Italia.

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Zoma, attaccante classe 2003, si è invece messo in evidenza con un ottimo avvio di stagione al Norimberga, nella Serie B tedesca. Nato a Merate e di origini ivoriane, ha debuttato con una tripletta nel 3-0 rifilato alla Dinamo Dresda, attirando rapidamente l’attenzione di diversi club. I due potrebbero ritrovarsi insieme in Nazionale dopo aver condiviso anche l’esperienza nel settore giovanile dell’AlbinoLeffe.

Altri due sì pesanti per gli Azzurri dopo Tresoldi e Romano

L’obiettivo di Mancini è ampliare il più possibile la rosa dei convocabili, dando spazio ai giovani che si stanno imponendo in Italia e all’estero e che possono essere contesi da più Nazionali grazie al doppio passaporto. Il ct ha già incassato due sì importanti, tutt’altro che scontati: quelli di Nicolò Tresoldi e Alessandro Romano. Il primo, 22enne attaccante del Bruges nato a Cagliari, ha svolto tutta la trafila nelle selezioni giovanili della Germania prima di scegliere l’Italia.

Romano, invece, centrocampista classe 2006 nato a Winterthur, in Svizzera, si è messo in evidenza proprio con la squadra sarda, segnando un gran gol all’esordio in Serie A nella vittoria contro il Parma. Finora aveva vestito esclusivamente le maglie delle selezioni giovanili elvetiche.

Due nuovi sì per l’Italia che portano la firma di Mancini, sempre più nelle vesti di ct-manager.

Mancini vola in Premier: Kayode nel mirino, ma non è il solo

Con i primi impegni di Nations League ormai alle porte – e il calendario non è certo dei più semplici, con l’Italia attesa dalle sfide contro Belgio, Francia e Turchia – Mancini continua a monitorare da vicino anche i giocatori impegnati all’estero. Secondo quanto riferito dal giornalista Nico Schirà, il ct volerà domani in Inghilterra per assistere dal vivo ad alcune partite di Premier League e osservare diversi azzurri. Con ogni probabilità gli occhi del selezionatore saranno puntati su Michael Kayode, reduce dal gol segnato con il Brentford nella roboante vittoria contro il Tottenham e atteso domenica dalla trasferta sul campo del Leeds, dove (non) gioca Wilfried Gnonto.

Se capitan Donnarumma, numero uno del Manchester City, scenderà stasera in campo contro il Crystal Palace, Udogie e Tonali saranno protagonisti domani – sabato 20 agosto – della sfida tra gli Spurs e il Newcastle. Calafiori giocherà nel posticipo del monday night contro l’Aston Villa di Ruggeri; ancora fuori per infortunio Palestra, Chiesa, Leoni e Savona.