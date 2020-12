Mancini: "Non dobbiamo sottovalutare nessuno"

“La Svizzera era una delle squadre migliori nella seconda urna, sarebbe potuta essere testa di serie. Ma anche loro devono temerci”. Così il ct dell’Italia Roberto Mancini subito dopo il sorteggio delle qualificazioni europee per i Mondiali del 2022 in Qatar.

Per quanto riguarda le altre avversarie del girone, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, Mancini ha aggiunto ai microfoni di Rai 2: “Non dobbiamo sottovalutare nessuno ma dobbiamo giocare per vincere tutte le partite, basta un pareggio per rischiare grosso. Con la Bulgaria non ci sono mai state partite semplici, quanto al viaggio a Vilnius, farà freddo! “Dobbiamo metter il mirino alle prime tre partite di qualificazione al Mondiale, di marzo. Saranno molto importanti quei tre impegni. Poi penseremo all’Europeo” conclude Mancini.

OMNISPORT | 07-12-2020 19:38