Mancini: 'Polonia e Portogallo più forti di noi'

Roberto Mancini ha parlato alla stampa nella consueta conferenza di vigilia prepartita prima della sfida contro la Polonia, valida per la prima giornata della nuova Nations League.

Il commissario tecnico azzurro ha dichiarato: “Ho già deciso la formazione, ma prima è meglio che la sappiano i calciatori. Non mi interessa il modulo, ma voglio vedere il giusto atteggiamento in campo, è così che potremo sopperire a una condizione fisica non al 100%. La Nations League? Meglio giocare per i tre punti che le amichevoli. Questo ci può favorire visto che siamo un gruppo di giovani. Sulla carta le squadre che affronteremo sono più forti di noi”.

SPORTAL.IT | 06-09-2018 20:35