Mancini post Italia-Turchia 3-1: "Bilancio positivo, ma c'è ancora tanto da fare". La conferenza stampa

La conferenza stampa del ct azzurro Roberto Mancini dopo la vittoria contro la Turchia e la prima tranche della Nations League

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Roberto Mancini ottimista e piuttosto soddisfatto dopo le prime quattro partite del suo nuovo corso alla guida della Nazionale. Il ct dopo la partita vinta per 3-1 contro la Turchia, conclude la prima tranche del primo turno della Nations League a quota 7, insperata alla vigilia. In conferenza stampa rimarca i progressi fatti e le cose ancora da sistemare: “Abbiamo cambiato molto rispetto all’ultima partita: 9 giocatori, quindi sapevamo che la manovra sarebbe stata meno fluida. E poi la Turchia non è una squadra così scarsa come credete”. Ha sottolineato la bravura dei ragazzi che stanno creando un bel gruppo.

Menzioni speciali per alcuni giocatori. Calafiori “è già un leader, è straordinario sia tecnicamente sia fisicamente”; Romano, Doumbia e Vergara che “hanno bisogno di giocare gare così per crescere ulteriormente”; Scamacca: “L’ho tolto solo perché ammonito, però potrebbe fare di più sicuramente”; Pio Esposito: “Ha fame di gol, è già un attaccante in grado di costruire gioco: mi ricorda Luca Toni, se continua così tra due anni potrebbe diventare un centravanti di grandissimo livello perché ha grande tecnica”.

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Attimi di commozione quando gli viene chiesto cosa manchi a questa Nazionale, rispetto a quella che ha lasciato 4 anni fa: “Vialli”. Silenzio, commozione, applausi per ricordare un giocatore indimenticabile e un amico fraterno del ct. La stoccata a chi sta cercando di rivedere le valutazioni su di lui dopo le prime 4 partite: “Fate pure le critiche che volete, tanto non le leggo”.