Mancini promuove i nuovi

Roberto Mancini ha promosso gli Azzurri esordienti dopo la vittoria contro gli Stati Uniti a Genk: "Abbiamo avuto tantissime occasioni e abbiamo fatto una buona partita. Siamo in linea con le aspettative, forse più avanti. Nel 2019 però dobbiamo vincerle tutte. Sensi, Grifo e Kean hanno fatto bene".

"Dovevamo far gol prima. Ho pensato che avremmo pareggiato 0-0, ma il calcio è così, non c'è niente da fare… Alcuni giocatori giocavano per la prima volta insieme. Non potevo pensare che facessero nel secondo tempo quanto fatto nel primo".

"Sono contento anche dei giocatori che sono partiti dall'inizio come Sensi.La squadra sta giocando bene e questo è importante. Ha fatto bene anche De Sciglio, così come Acerbi".

SPORTAL.IT | 20-11-2018 23:25