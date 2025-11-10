Mancini, il ritorno in Medio Oriente è una sconfitta: lo schiaffo all’ex ct di Juventus e Atalanta. Ora va in Qatar

L’ex commissario tecnico della nazionale decide di tornare in panchina con l’Al Sadd dopo aver allenato anche l’Arabia Saudita, la serie A sembra essersi dimenticata di lui

Roberto Mancini torna in Medio Oriente ma se quando aveva lasciato la panchina dell’Italia per quella dell’Arabia Saudita, la sua sembrava una scelta da chi era in controllo della situazione, ora il caso è completamente diverso. Per lui si aprono le porte del campionato del Qatar sulla panchina dell’Al Sadd con un accordo che dovrebbe essere valido fino al prossimo maggio.

La nuova avventura del “Mancio”

Gli ultimi anni di Roberto Mancini non sono stati semplici con un atteso ritorno in panchina che non si è mai concretizzato almeno fino a questo momento. A rivelare la nuova avventura dell’ex commissario tecnico è la Gazzetta dello Sport che sostiene come Mancini abbia deciso di accettare l’offerta dell’Al Sadd, il principale club del Qatar campione in carica e vincitori di 18 campionati e di due Champions d’Asia. Il tecnico potrebbe essere a Doha già nel corso di questa settimana con un contratto che lo legherà al nuovo club fino al 2026.

Le panchine sfumate in serie A

I contatti tra il club qatariota e Roberto Mancini erano avviati da tempo con il tecnico che, però quando le discussioni si sono fatte più stringenti, ha deciso di prendersi un po’ di tempo. E’ evidente che quanto avvenuto in serie A nel corso delle ultime settimane lo abbia messo in uno stato d’attesa, nel giro di poche settimane infatti si sono liberate in successione la panchine di Juventus, Fiorentina e poi dell’Atalanta con il “Mancio” che però in nessuna delle tre occasioni è riuscito ad assicurarsi il posto che sperava di avere. E forse ad accelerare la trattativa verso l’Al Sadd, oltre a una nuova proposta economica, ci sia stata anche la decisione dell’Atalanta che chiusa l’esperienza Juric ha deciso di affidare la panchina a Palladino.

La sconfitta dell’ex ct

Se nel primo viaggio verso il Medio Oriente, Mancini poteva vantare un credito nei confronti del calcio italiano dopo la vittoria agli Europei, ora la scelta Qatar ha il sapore della sconfitta. E’ evidente come la serie A abbia deciso di mettere da parte l’ex commissario tecnico. Il suo nome è circolato negli ambienti bianconeri dopo l’esonero di Tudor, ma più che una vera candidatura si è trattato di un sussurro spazzato via dalla scelta di Luciano Spalletti. Anche Fiorentina e Atalanta hanno scelto soluzioni decisamente diverse puntando su Vanoli e Palladino piuttosto che su Mancini, forse anche spaventate da richieste di ingaggio molto più alte. Ma di certo in questo momento a rimanere a guardare nella giostra degli allenatori è proprio Mancini che forse ci riproverà la prossima estate a rientrare nel campionato italiano.