Mancini ribadisce: "Le scelte le faccio io"

Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa da Coverciano prima dei due match di qualificazione per Euro2020 con Finlandia e Liechtenstein.

“Ho convocato molti giocatori per conoscerli meglio e valutarli – ha esordito il ct della Nazionale – Abbiamo chiamato qualche attaccante in più perchè dobbiamo lavorare sotto questo aspetto. Ho lasciato a casa qualcuno con grande dispiacere”.

Le assenze di Belotti e Balotelli: “Io faccio le mie scelte. Andrea può fare molto meglio di quello che sta facendo attualmente e può tornare in Nazionale. Mario non è ancora nelle condizioni ottimali per giocare in azzurro. Sicuramente sta continuando a migliorare. Ha una buona media realizzativa, da lui ci aspettiamo tanto. Ci vuole ancora un po’ di tempo”.

Sui tanti giovani: “Stanno migliorando. Dobbiamo ringraziare Di Biagio perchè gli abbiamo portato via abbastanza giocatori”.

Sulla doppia sfida contro Finlandia e Liechtenstein: “Da adesso le partite inizieranno a essere più importanti. Sono fiducioso, vedo i ragazzi con tanto entusiasmo. Dobbiamo cercare di fare qualcosa di diverso. Questo è chiaro nella testa di tutti”.

Un’ultima battuta su Zaniolo: “Di Francesco ha il merito di averlo fatto giocare con continuità, gli ha dato una fiducia enorme. Ha sempre fatto bene, poi è chiaro che ci possono essere dei momenti di difficoltà. Ha qualità e potrebbe debuttare in Nazionale, come tutti quelli che sono qui”.

SPORTAL.IT | 18-03-2019 18:55