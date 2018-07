Mancini riporta in Nazionale un campione

Andrea Pirlo,come appreso dall'Ansa, è a un passo dal ritorno in Nazionale, dove dovrebbe assumere a breve l'incarico di vice del nuovo ct azzurro Roberto Mancini. La trattativa tra l'ex campione del mondo del 2006 e la Federcalcio, è già praticamente conclusa, ma si è ora neutralizzata temporaneamente perché il commissario straordinario Roberto Fabbricini vuole verificare la compatibilità del ruolo di opinionista Sky assunto da Pirlo per la Champions League con quello di tecnico dello staff della Nazionale. Con l'arrivo di Pirlo si dovrebbe completare l'organico di collaboratori del ct, che a sorpresa per il momento non include Angelo Gregucci, 'storico' assistente di Mancini.

L'ex centrocampista di Inter, Milan e Juventus tra le altre, ha lasciato ufficialmente il calcio lo scorso dicembre, quando ha giocato l'ultima partita ufficiale con la maglia dei New York City. Per quanto riguarda la Nazionale, l'ultima apparizione del regista classe 1979 risale al 3 settembre 2015, nella vittoria contro Malta per 1-0 valevole per le qualificazioni a Euro 2016. In totale nella sua carriera ha totalizzato 117 presenze in maglia azzurra, condite da 13 reti e dall'indimenticabile successo nel Mondiale di Germania 2006.

Andrea Pirlo aveva commentato la situazione della Nazionale negli studi di Sky, durante la presentazione dei palinsesti: "Il gruppo sta nascendo adesso dopo quello che è successo quest’anno, Mancini ha già iniziato a mettere giù un certo tipo di gioco, abbiamo fatto delle amichevoli interessanti ma il cammino è ancora lungo. C’è da migliorare e si può fare sicuramente bene". L'ex calciatore bianconero ha anche commentato l'arrivo di Cristiano Ronaldo in Serie A: "Porterà sicuramente un innalzamento della visibilità in tutto il mondo ed è una cosa bellissima per il nostro campionato. Speriamo che anche le altre squadre che inseguono si adeguino a questo grande acquisto, magari facendo qualche colpo di mercato in questi giorni".

SPORTAL.IT | 25-07-2018 13:45