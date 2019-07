Mancini-Roma. è fatta

Continua a prendere forma la Roma di Paulo Fonseca. Per Gianluca Mancini, in uscita dall'Atalanta dopo essere stato importante nella conquista della qualificazione in Champions League degli orobici, è fatta: sarà lui a prendere il posto di Kostas Manolas nella retroguardia giallorossa.

Ai bergamaschi andranno 24 milioni tra parte fissa e bonus. Il giocatore firmerà un quinquennale da 2 milioni a stagione.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 16-07-2019 13:01