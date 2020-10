Mancini sicuro: "L'Italia vincerà le prossime due gare"

L’Italia di Roberto Mancini conserva l’imbattibilità nella nuova edizione della Nations League, ma perde il primato in classifica.

Il pareggio contro l’Olanda dopo quello contro la Polonia costa infatti il sorpasso da parte di Lewandoski e compagni, ora in testa al girone.

Sensazioni comunque positive per la Nazionale azzurra: “Ci sono anche gli avversari – ha detto Mancini a fine partita ai microfoni di Rai Sport – È stata una gara combattuta, le occasioni più clamorose le abbiamo avute noi”.

Sembrava che l’Olanda dovesse scendere in campo con il 4-2-3-1, invece De Boer ha optato per la difesa a tre: “Hanno cambiato per la prima volta assetto tattico. L’Olanda è una squadra forte con giocatori forti e sapevamo che sarebbe stata dura, ma la nostra è stata una prestazione maschia”.

Mancini è sicuro della sua Italia: “Primato perso? Vinceremo le prossime due gare e ci qualificheremo”.

OMNISPORT | 14-10-2020 23:24