Mancini: 'Solo il Brasile meglio di noi'

Il Brasile di Neymar impressiona per solidità e compattezza e, a detta di molti, resta la grande favorita ai Mondiali di Russia 2018. I verdeoro possono contare su di un collettivo eccellente e sull’estro del fantasista del Psg, vera e propria stella della rassegna iridata. Francia a parte, invece, hanno deluso tutte le altre big, al punto che, secondo Roberto Mancini, solo la squadra di Tite è superiore all’Italia.

“A parte il Brasile non vedo nazionali superiori a noi. Gli italiani quando mi incontrano mi dicono che potevamo starci anche noi in Russia: è un pensiero che condivido. Purtroppo, questo è il calcio e non possiamo farci niente”, le sue parole nel corso della trasmissione ‘Balalaika’.

Per riscattare la cocente delusione della mancata qualificazione ai Mondiali, Mancini punta a brillare nei prossimi Europei: “Penso agli Europei. Punto su Chiesa, Caldara, Pellegrini e uno tra Donnarumma e Meret”, prosegue l’ex allenatore dell’Inter. Largo ai giovani, ma attenzione rivolta anche nei confronti della ‘vecchia guardia’: “Insieme ai giovani abbiamo bisogno anche dei giocatori più esperti. Balotelli? Per 4 anni mi sono disintossicato. Scherzi a parte, l’ho trovato bene, disponibile e con voglia di lavorare. Poi come ho sempre detto dipende da lui e dalla sua testa”. E ancora, su Buffon: “Se un giorno avremo bisogno di Gigi, penso che lui sia disponibile e noi saremo contenti”.

SPORTAL.IT | 04-07-2018 12:30