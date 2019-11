Mancini supera Pozzo: "Ma lui ha vinto 5 trofei"

L'Italia di Roberto Mancini centra la decima vittoria consecutiva, firmando il nuovo record degli Azzurri e superando Vittorio Pozzo, lo storico ct vincitore di due Mondiali: "Ricordiamo che lui ha vinto 5 trofei con la nazionale, c'è ancora molta strada da fare. Certo, aver superato un mito come lui fa piacere".

Sulla prestazione: "Ottima Italia, la Bosnia non aveva nulla da perdere ma è comunque una squadra forte. Siamo stati bravi a mettere la partita sul binario giusto. Insigne? Hanno giocato bene tutti. Perchè Tonali al posto di Zaniolo? Al momento Zaniolo gioca in un altro ruolo e ci serviva un giocatore diverso in quella zona. E' andato bene, non è ancora Verratti ma deve crescere. Se ho visto qualche difetto oggi? Negli ultimi 15 minuti ci siamo abbassati troppo, anche quandi si è stanchi bisogna difendere più alti, altrimenti si rischia di riaprire partite già chiuse".

SPORTAL.IT | 15-11-2019 23:02