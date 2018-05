Mancini tiene Balotelli sulla corda

Forse non avrebbe mai immaginato di chiudere la prima partita della propria gestione, l'amichevole contro la modesta Arabia Saudita, sbuffando e temendo il clamoroso 2-2.

Roberto Mancini però sa che il momento degli Azzurri è questo e allora si prende quanto di buono visto nel primo tempo nel debutto di San Gallo: "Era importante fare risultato. L'Arabia Saudita hanno giocatori che provengono da sole due squadre, sono molto amalgamati – ha detto 'il Mancio' in conferenza stampa – Comunque ho visto buone cose, abbiamo cercato di giocare con velocità, sono molto soddisfatto per i primi 60', poi è emersa la stanchezza e li abbiamo rimessi in partita, non dimentichiamo poi che siamo a fine stagione. Ora affrontiamo la Francia e vedremo, giocando contro squadre più forti anche le prestazioni e la concentrazione miglioreranno. Nella prossima partita cambieremo molti giocatori e giocheranno i più giovani".

Mancini non esalta Balotelli e prova a minimizzare l'errore di Donnarumma sul gol saudita: . "Mario può fare molto meglio, ma è stato importante fare gol. Sul gol subito è stata una concomitanza di stanchezza dovuta all'appannamento generale. Abbiamo regalato quattro palle-gol".

SPORTAL.IT | 29-05-2018 07:30