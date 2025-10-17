Mancini, che schiaffo al City: torna a Manchester ma allo United, Retegui può seguirlo

L’ex c.t. avrebbe confessato ad alcuni amici di essere pronto a ripartire in Premier come successore di Amorim, vicino all’esonero secondo la stampa inglese

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il ritorno in panchina, accompagnato da uno schiaffo clamoroso alla sua ex squadra, il City: dopo due anni di pausa Roberto Mancini è pronto a rimettersi in gioco con una mossa audace, dicendo sì al Manchester United, deciso a esonerare Ruben Amorim. Per accontentarlo, i Red Devils sono pronti a investire sul suo pupillo Mateo Retegui.

Mancini, sì al Manchester United

L’avventura da consulente alla Sampdoria nella scorsa stagione non ha certo soddisfatto la fame di calcio di Roberto Mancini, fermo da un anno dopo l’esonero dal ruolo di c.t. dell’Arabia Saudita risalente all’autunno del 2024: il Mancio ora sarebbe pronto a rimettersi in gioco accettando la panchina di un club prestigioso come il Manchester United. A dare la notizia è il Sun, secondo cui il Mancio avrebbe confessato di aver accettato la proposta dei Red Devils, decisi a esonerare Ruben Amorim, ennesimo allenatore che non è riuscito a scrivere la parola fine sulla lunga storia di delusioni in casa United nell’era post-Ferguson.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lo schiaffo al City

Fosse confermato dai fatti, il sì di Mancini allo United rappresenterebbe un clamoroso schiaffo ai “cugini” del City, squadra che il tecnico italiano ha allenato per quattro stagioni, dal 2009 al 2013, guidandola alla vittoria della Coppa d’Inghilterra 2011 – il primo trofeo dei Citizens dopo 35 anni – e, soprattutto, a quella della Premier League 2011/12, la prima dopo 44 anni di lunghissima attesa. Mancini è ancora oggi amatissimo da parte dei tifosi del City, che di sicuro non accetterebbero di buon grado il suo passaggio agli odiati rivali dello United.

Il legame tra Retegui e il Mancio

Ma una parziale conferma della vicinanza di Mancini ai Red Devils potrebbe arrivare dalle ultime notizie di mercato riguardanti la Premier League. Circa 48 ore fa, l’autorevole quotidiano catalano Mundo Deportivo ha lanciato la notizia del forte interessamento dello United nei confronti di Mateo Retegui, il centravanti italo-argentino passato in estate dall’Atalanta ai sauditi dell’Al-Qadsiah. Cosa c’entra Mancini? Beh, fu proprio il tecnico di Jesi, all’epoca c.t. dell’Italia, a convocare Retegui nella Nazionale azzurra quando l’attaccante era ancora al Tigre, in Argentina: era il marzo 2023 e Retegui risultava praticamente sconosciuto in Europa.

La convocazione di Mancini fu, di fatto, la chiave che ha aperto a Retegui le porte del grande calcio. Se il Mancio ha fatto il suo nome per rinforzare lo United, dunque, non è da escludere che Retegui possa sentire un debito di riconoscenza e rispondere alla chiamata del suo vecchio c.t..