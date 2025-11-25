Mancini, tris all'esordio in Qatar ma un ex Napoli gli stava rovinando la festa

L'ex ct ha debuttato con una vittoria per 3-1 sulla panchina dell'Al Sadd, doppietta di Giovani che poi si fa espellere, a segno anche Ounas

Aveva sognato di tornare sulla panchina dell’Italia, era stato cercato senza troppa convinzione dalla Juventus, ha aspettato per mesi invano un progetto accattivante in Europa, ha detto qualche no ma alla fine Roberto Mancini è stato “costretto” a ripartire da un calcio ricco ma senza riflettori, accettando l’offerta dell’Al Sad nella Qatar Stars League. L’ex ct ha esordito con una vittoria, sconfiggendo l’Al Sailiya nella Qatar Stars League (QSL) ed ora è quarto in classifica con 17 punti, staccatissimo dalla capolista Al Gharafa, primo a 25 punti, e dietro Shamal (21) e Al Rayyan (19). Decisiva la prova di Giovani che ha rubato la scena, segnando due gol, fornendo un assist e venendo poi espulso mentre negli ospiti ha brillato l’ex Napoli Ounas che ha segnato e colpito un palo.

Giovani man of the match

Allo stadio Jassim Bin Hamad, Giovani ha aperto le marcature al 18′ con un preciso tiro di sinistro appena dentro l’area. Il brasiliano si è poi trasformato in assistman, servendo ad Akram Afif la palla del raddoppio a inizio ripresa. L’Al Sailiya ha risposto quasi subito con uno straordinario gol di Adam Ounas, ma Giovani ha ripristinato il vantaggio di due gol dell’Al Sadd al 55′ con un tiro preciso nell’angolo più lontano dalla destra dell’area.

Mancini evita la beffa

La serata dell’attaccante ha preso un’altra piega al 64′, quando gli è stato mostrato il cartellino rosso per aver dato una gomitata a Matias Nani, con il VAR che ha confermato il comportamento violento.Nel finale Ounas stava per riaprire il match ma il palo gli ha negato il gol. Nominato all’inizio di questo mese per arrestare il declino della squadra campione in carica in Qatar, l’ex allenatore del Manchester City sta lavorando molto sulla tattica e sulla linea difensiva ma ora sposta l’attenzione sul rilancio della campagna Elite dell’Al Sadd nella Champions League. asiatica.

Il difensore dell’Al Sadd Ahmed Suhail ha elogiato la resilienza della squadra, sottolineando il valore della vittoria ed elogiando il Mancio: “Abbiamo ottenuto una vittoria molto importante contro una squadra forte come l’Al Sailiya. Il nuovo allenatore sta cercando di sistemare gli aspetti tecnici e stiamo lavorando per tornare in alto. Abbiamo sprecato troppe occasioni ma dobbiamo continuare a spingere in campionato e vincere ogni partita per difendere il titolo. L’Al Sailiya era un avversario agguerrito e, anche dopo l’espulsione di Giovani, i giocatori hanno dato tutto. Speriamo di continuare a progredire dopo la sosta”.