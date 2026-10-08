Mancini vola e convince, Pirlo continua a perdere: ko anche in coppa Araba

Il tecnico dell'United Football club, che per un giorno è stato anche ct della Nazionale, sconfitto dallo Shabab Al Ahli nella Abu Dhabi Islamic Bank Cup

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Era il 27 luglio scorso quando Andrea Pirlo vedeva scivolare via la possibilità di sedersi sulla panchina dell’Italia per raccogliere l’eredità di Gattuso in seguito alla ‘scoperta’ da parte di Malagò (“sicuramente non ne ero al corrente io e così sembra anche Maldini e Leonardo”) del rapporto di sponsorizzazione dell’ex tecnico di Juventus, Fatih Karagumruk e Sampdoria col bookmaker russo Fonbet. Da allora l’ex play si è concentrato solo sullo United Football Club di Dubai ma i risultati finora sono deludenti e oggi il “maestro” ha perso anche in coppa.

L’avventura a Dubai di Pirlo

Pirlo è lì dall’estate del 2025, dopo un anno senza squadra in seguito all’esonero da parte Samp, è ripartito ottenendo lo scorso maggio al primo tentativo la prima storica promozione dello United Football Club in UAE Pro League, la massima serie emiratina, arrivando secondo nel campionato di First Division ma mentre Roberto Mancini sta convincendo sulla panchina dell’Italia, dopo le prime cinque giornate di campionato è solo a metà classifica, ottavo con 7 punti, frutto di due vittorie, un pareggio e due sconfitte, a 6 lunghezze dalla capolista Al-Jazira.

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Il ko in coppa

Oggi ha perso per 2-1 contro lo Shabab Al Ahli nella Abu Dhabi Islamic Bank Cup allo stadio Rashid, nel terzo turno della fase preliminare. I “Cavalieri” hanno chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie a un colpo di testa di Mohammed Juma Al Mansouri al 7′. Il subentrato Bruno Cascardo ha raddoppiato al 68′, sfruttando un passaggio filtrante di Azmoun, anch’egli subentrato. L’United ha accorciato le distanze con il marocchino Mehdi Mouhoub all’88’ finendo per perdere.

I “Cavalieri” ora hanno 5 punti dopo due pareggi consecutivi contro Hatta (2-2) e Al Nasr (1-1), mentre lo United rimane a 3 punti, ottenuti con la vittoria per 3-2 sull’Hatta nel secondo turno, dopo la sconfitta per 1-3 contro l’Al Nasr nel primo turno. Il turno preliminare della Abu Dhabi Islamic Bank Cup si svolge con la partecipazione di 14 squadre professionistiche, in un girone unico, dove ogni squadra gioca 6 partite, di cui 3 in casa e 3 in trasferta. Le prime otto squadre si qualificano per i quarti di finale, che si disputano con la formula a eliminazione diretta in casa della squadra meglio classificata nel turno preliminare.

La pubblicità al brand di scommesse russo

Pirlo continua ad essere il principale testimonial di Fonbet, sulla cui home page campeggia assieme all’altra stella di hockey su ghiaccio Alexander Ovechkin: entrambi sono Global Brand Ambassador del marchio di scommesse, con contenuti postati periodicamente sui canali social del bookmaker russo.