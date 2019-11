Mancosu: "Cagliari squadra stellare"

Il centrocampista del Lecce Marco Mancosu parla della prossima partita di campionato contro il Cagliari, la squadra della sua città natale: "Fino a qualche anno fa per me pensare di incontrare in campionato il Cagliari era impensabile, ora è un sogno che si avvera".

"Non sono nelle migliori condizioni fisiche, speriamo di superare un piccolo acciacco muscolare che ho. Per me il nostro prossimo avversario è una squadra stellare, in pochi si possono permettere un centrocampo così e per di più sono in un momento di grazia. Io non firmerei in partenza per un pareggio, non lo farei contro nessun avversario perché non si sa mai. L'importante è scendere sempre in campo con la voglia di migliorare in ogni cosa. Ora siamo diventati una squadra, prima magari poggiavamo più su episodi. Attraverso le prestazioni arrivano i punti".

SPORTAL.IT | 21-11-2019 15:31