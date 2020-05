Il centrocampista del Lecce Marco Mancosu a La Gazzetta dello Sport ha parlato della possibile ripresa del campionato. "Se riprenderà, il campionato dovrà farlo con le stesse regole. Non sarebbe giusto cambiare in corsa con stravolgimenti come playoff e playout".

"Il Lecce vuole giocare fino in fondo, accettando solo il verdetto della classifica finale", ha spiegato il centrocampista giallorosso.

SPORTAL.IT | 26-05-2020 11:27