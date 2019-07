Mancuso: "Empoli occasione unica"

Empoli patria degli attaccanti. Dopo aver vinto il campionato di Serie B con la super-coppia Caputo-Donnarumma e aver sfiorato la salvezza grazie ai gol del bomber pugliese, ora al Sassuolo, la società del presidente Corsi cerca l’immediato ritorno in massima serie puntando su Leonardo Mancuso, reduce da due ottime annate a Pescara e costato ben 4,5 milioni ai toscani che l'hanno prelevato a titolo definitivo dalla Juventus.

"Sono felice di vestire la maglia dell’Empoli, un club importante che ha investito molto su di me. Avevo altre opzioni, ma non potevo non accettare questa offerta" le parole dell'attaccante riportate da 'Empolichannel.it'.

"Prendere il posto di uno come Caputo è un grande stimolo, sono qui per il bene dell’Empoli, mi metterò a disposizione del club sperando di dare un contributo. La Serie B è un campionato difficilissimo, non basta pensare che siccome siamo l’Empoli tutto sarà facile, dobbiamo costruirci il nostro percorso settimana dopo settimana. Ruolo? A Pescara ho fatto la punta centrale, prima invece avevo sempre giocato come esterno o seconda punta, mi piace muovermi molto e non dare punti di riferimento".



