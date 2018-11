Mandorlini non ci sta: "Meglio non commentare"

Andrea Mandorlini era arrivato a Cremona con la voglia di mettersi alle spalle l’amaro epilogo dell’esperienza a Verona e la fugace avventura al Genoa. Subentrato nell’ultimo mese e mezzo dello scorso campionato ad Attilio Tesser per condurre in porto una squadra che era crollata nel ritorno dopo un girone d’andata condotto ai margini della zona playoff, Mandorlini avrebbe dovuto essere quest'anno il punto di riferimento per un’annata ambiziosa.

E invece uno score di due vittorie e sei pareggi in undici giornate, turno di riposo incluso, è costato l’esonero al tecnico romagnolo, giubilato per ironia della sorte proprio dopo un pareggio a Verona.

Alla base dell’esonero un rapporto mai nato con il ds Rinaudo, come dichiarato dallo stesso Mandorlini, tornato sulla decisione attraverso un post su Instagram poche ore dopo la presentazione di Massimo Rastelli come nuovo tecnico grigiorosso: "Imbattuti fino a 10 giorni fa. In emergenza abbiamo fatto risultato in un campo difficile come Verona. Non commento neanche questo esonero. In bocca a lupo ai miei ragazzi!".



SPORTAL.IT | 05-11-2018 19:10