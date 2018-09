Mandorlini non si accontenta

Andrea Mandorlini ha parlato in sala stampa dopo la vittoria della sua Cremonese sul Cosenza, che ha permesso ai grigiorossi di salire a quota 9 punti in classifica: "Sarò anche troppo critico, ma non abbiamo fatto bene. Pensavamo di fare un'altro tipo di partita, non ci siamo riusciti: bisogna fare i complimenti agli avversari per questo. Sapevamo che comunque la partita avrebbe potuto girare, abbiamo avuto pazienza e, pur non essendo in una grandissima serata, alla fine abbiamo vinto, e questo ci permetterà di lavorare meglio".

La prestazione offerta non ha soddisfatto il tecnico romagnolo: "Questa è una settimana difficile, con tre partite; siamo tornati da Padova con del rammarico, quindi era fondamentale fare punti. Oggi abbiamo raccolto il massimo, pur non facendo una grande gara. Avevamo in campo sei giocatori nuovi, poi c'è stato un infortunio (Migliore, ndr), però questo fa parte del gioco. A volte ci perdiamo in personalismi, poi si fa fatica e siamo meno incisivi e concreti. Comunque, fondamentale è il risultato, e abbiamo vinto".



SPORTAL.IT | 27-09-2018 00:35