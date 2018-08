Mandragora retrocesso nell'Under 21 per le bestemmie

Rolando Mandragora perde l'Azzurro a causa delle bestemmie pronunciate in campo durante la partita contro la Sampdoria.

Il commissario tecnico Roberto Mancini ha applicato le sanzioni previste dal regolamento Figc: il centrocampista dell'Udinese, squalificato per una giornata in campionato per espressioni blasfeme, ha violato il codice etico e sarà "retrocesso" in Under 21.

Mandragora fa infatti parte della lista dei 28 chiamati dal ct Di Biagio per le amichevoli degli Azzurrini contro Slovacchia e Albania.

SPORTAL.IT | 31-08-2018 10:45