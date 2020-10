Manduzkic pronto a tornare in Italia

Manduzkic è pronto a tornare in Serie A dopo l’esperienza in Qatar. Al momento svincolato, l’attaccante croato, visto in Italia con la casacca della Juventus, avrebbe due opzioni per rimettersi in gioco nel nostro campionato.

Nello specifico, sulle sue tracce ci sarebbero Sampdoria e Fiorentina. Ranieri, dopo aver avuto in regalo Keita, sarebbe ben felice di un rinforzo di grande esperienza come Mandzukic. Attenzione anche alla Viola. Un veterano come il croato farebbe comodo a Iachini. Problema ingaggio. In Qatar, l’ex punta della Juventus guadagnava sei milioni di euro di stipendio.

OMNISPORT | 07-10-2020 09:53