Mandzukic al settimo cielo: 'Il rinnovo è un onore'

Dopo un ottimo inizio anche dal punto di vista dei gol realizzati, Mario Mandzukic sta subendo una fase di flessione, dovuta anche a qualche infortunio, ma comunque fisiologica viste le caratteristiche del giocatore, idolo dei tifosi della Juventus proprio per la sua capacità di dare tutto in ogni zona del campo fino all’ultimo minuto di ogni partita.

Per questo la notizia del rinnovo del contratto del guerriero croato fino al 2021 ha fatto felici i tifosi juventini e il diretto interessato, che ha commentato il lieto evento sul proprio profilo Instagram:

"Sono molto contento di annunciare di aver rinnovato il mio contratto con la Juventus fino al 2021. È un grande onore giocare per questo club fantastico, che si prende davvero cura dei suoi giocatori, e lottare con i miei compagni di squadra per i nostri tifosi!".

"Sono grato ai dirigenti, guidati dal presidente Andrea Agnelli, e allo staff tecnico, guidato al mister Massimiliano Allegri, per il loro rispetto e la loro fiducia che fondano questo rinnovo – conclude l'ex di Bayern Monaco e Atletico Madrid – Come sempre, ricompenserò la fiducia dando il massimo ogni volta che scenderò in campo con la nostra maglia bianconera".



SPORTAL.IT | 04-04-2019 17:03