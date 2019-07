Mandzukic alla Fiorentina: l'idea scartata da Commisso

Mario Mandzukic è stato un'idea per la Fiorentina, che però non si tramuterà in una reale operazione di mercato. Lo rivela il 'Corriere dello Sport', che spiega i motivi per cui Rocco Commisso non andrà fino in fondo a quello che era un suo specifico progetto.

Il nuovo patron gigliato, secondo la ricostruzione del 'Corsport', aveva in mente operazioni di grande livello quando rilevò il club. Una di queste conduceva proprio al croato che nelle ultime stagioni ha vinto tutto in Italia con la maglia della Juventus, e che con Maurizio Sarri potrebbe vedere ridotto il suo spazio da titolare.

Il vero problema è però di natura economica, e Commisso ha studiato bene le regole del Fair Play Finanziario per evitare brutti scherzi nel breve e nel medio periodo. In altre parole la Fiorentina è chiamata a spendere più o meno quanto incasserà, e nell'arco di tre anni potrà investire solo 30 milioni in più rispetto ai propri ricavi. In più va tenuto monitorato il monte ingaggi, che Mandzukic avrebbe certamente sforato.

Regole che Commisso ha ben presente e non vuole in alcun modo aggirare. Generando quindi una crescita per la Fiorentina che sarà progressiva e senza scossoni. E soprattutto senza Mandzukic.

SPORTAL.IT | 28-07-2019 20:19