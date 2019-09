Mandzukic, arriva la svolta: tifosi Juve spaccati in due

La telenovela Mandzukic sembra arrivata ai titoli di coda. Almeno per ora. Come anticipato nei giorni scorsi, il trasferimento dell’attaccante croato in Qatar è saltato. Lo ha confermato una nota del club che era sulle sue tracce. Se ne riparlerà eventualmente più avanti. Fino a gennaio, l’attaccante dovrà convivere con Sarri e la rosa extralarge bianconera.

La nota – Ecco la nota con cui l’Al-Rayyan ha definitivamente sancito l’uscita dai giochi. Una nota in cui il club del Medio Oriente ha comunicato su Twitter la “sospensione della trattativa con il calciatore croato”, che dunque non rientra più nei suoi piani tecnici.

Le prospettive – A meno di clamorosi e improbabili colpi di scena – il mercato in Qatar chiude domani e non ci sono altre squadre sulle sue tracce – Mandzukic dovrà dunque restare a Torino. Non potrà giocare in Champions e difficilmente entrerà nelle rotazioni in campionato, visto il clima da separato in casa con Sarri. Se ne riparlerà a gennaio, insomma, magari per un trasferimento in Premier o nella Super League cinese.

I commenti – Sul web i tifosi della Juventus sono spaccati in due sul conto di Mandzukic. Il calciatore croato è nel cuore di tutti, a molti però non è piaciuto il suo atteggiamento nel corso dell’estate, quando è sembrato voler piantar grane piuttosto che cercare di risolverle di concerto con la società. “Mandzukic è fuori dal progetto ma ha rifiutato tante, troppe prospettive. Mi spiace ma sta terminando la sua esperienza alla Juve come un parassita”, scrive Fabio. “Uno come lui merita rispetto sempre e comunque. Punto”, controbatte Pietro.

Happy end? – Le due fazioni sono ben rappresentate, ma c’è anche chi decide di non schierarsi: “Ha dato tanto alla Juve e la Juve gli ha dato tanto, spero solo che a breve possa trovarsi la soluzione migliore per tutti”, scrive con saggezza Vittorio.

SPORTEVAI | 29-09-2019 09:59