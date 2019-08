Mandzukic, contatto con il Bayern Monaco

Mario Mandzukic lascerà la Juventus nelle prossime settimane. Nei bianconeri di Sarri la punta croata non ha più spazio, e il vicecampione del mondo sta per convincersi a tornare in Bundesliga, dove ha due offerte: quella del Borussia Dortmund, che per primo si è mosso per il giocatore, e la più recente proposta del Bayern Monaco.

Proprio i bavaresi sono la destinazione preferita del croato, che nei campioni di Germania ha disputato due stagione dal 2012 al 2014. La trattativa sarebbe già cominciata.

SPORTAL.IT | 12-08-2019 22:00