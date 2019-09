Mario Mandzukic non va in Qatar. Secondo quanto riporta Sky, il trasferimento della punta croata in Medio Oriente è saltato a causa di alcuni problemi nelle condizioni del contratto.

Inoltre ci sarebbero anche dubbi di tipo fiscale. Mandzukic è stato escluso dai convocati per la partita contro il Brescia, nonostante l'assenza di Cristiano Ronaldo.

SPORTAL.IT | 23-09-2019 21:30