Mandzukic, la soluzione arriva in ritardo

Mario Manduzkic è rimasto fuori dalla lista dei giocatori che la Juventus manderà in campo in Champions League. L'attaccante croato, che è in fondo nelle gerarchie di Maurizio Sarri, non ha trovato una soluzione soddisfacente per il proprio futuro e quindi resterà a Torino fino a gennaio, dato che non sembra per nulla attratto dall'idea di migrare in un campionato 'esotico'.

Con il 2020, però, potrebbe arrivare la quadratura del cerchio: secondo quanto riferito dal 'Daily Mirror' il West Ham sferrerà un attacco decisivo per assicurarsi l'ex di Bayern Monaco e Atletico Madrid.

SPORTAL.IT | 05-09-2019 15:17