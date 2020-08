Il futuro di Mandzukic potrebbe essere, nuovamente, in Serie A. Il bomber classe 1986 sarebbe, secondo diversi media croati, la prima opzione nel caso la Roma dovesse perdere Dzeko (vicino alla Juventus).

Conclusa l’avventura all’Al-Duhail, l’attaccante ex Juventus era stato accostato anche alla Fiorentina. Ora sarebbe la Roma in pole position per riportarlo a frequentare i campi verdi della massima serie italiana.

OMNISPORT | 27-08-2020 07:36