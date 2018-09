Mandzukic, regalo al fotografo travolto

Durante la semifinale dei Mondiali di Russia Croazia-Inghilterra, il fotografo messicano Yuri Cortez è stato travolto da Mario Mandzukic e compagni dopo che lo juventino ha siglato la rete del 2-1, regalando alla Croazia la prima storica finale in una Coppa del Mondo di calcio.

L’attaccante ex Bayern Monaco ha festeggiato la rete in preda al più sfrenato entusiasmo prima di essere travolto dai compagni, che hanno creato una piccola piramide umana sotto alla quale c’era proprio Cortez.

Il messicano non ha perso la lucidità ed è riuscito ad immortalare la smorfia di Mandzukic, l’urlo di Pivaric e altre immagini inedite che nel giro di poche ore sono diventate virali.

Qualche giorno dopo la partita, l’Ente Nazionale Croato per il Turismo ha invitato il fotoreporter dell’AFP in Croazia ed il messicano ha accettato, come confermato dal direttore dell’agenzia: “Quasi ogni grande evento internazionale presenta qualche aneddoto interessante, e ciò che ha segnato questi Mondiali è il festeggiamento dei calciatori croati in mezzo al quale si è trovato anche Yuri, che con la sua macchina fotografica ha immortalato i momenti più originali, spontanei e sicuramente più simpatici del campionato. Le foto scattate dal reporter hanno fatto il giro del mondo, immortalando proprio in quest’occasione, oltre all’euforia della nazionale, anche l’affabilità e la simpatia dei nostri giocatori. Siamo contenti che Yuri abbia accettato il nostro invito, poiché avrà modo di constatare di persona quanto la Croazia sia un Paese straordinario e cordiale”.

Di recente Mandzukic si è voluto scusare personalmente con Cortez, recapitandogli la sua maglia della nazionale con una dedica: “Caro Yuri, spero che a te e alla tua famiglia piaccia la Croazia, Mario Mandukic”.

L’immagine del regalo è stata pubblicata dallo stesso Cortez sul proprio profilo Twitter, corredata da altre foto scattate durante la sua vacanza a Dubrovnik e dintorni gentilmente offerta dall’Ente Naizonale Croato per il Turismo.

SPORTAL.IT | 06-09-2018 12:40