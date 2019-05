Mandzukic, segnali dal Borussia Dortmund

Mario Mandzukic, indisponibile nell'ultima giornata di campionato della Juventus, potrebbe aver disputato la sua ultima partita in bianconero (con tanto di gol segnato) nello scorso turno contro l'Atalanta. Per lui si parla infatti di possibile cessione, con ritorno in quella Bundesliga dove già giocò (e vinse) con la maglia del Bayern Monaco.

Stavolta il suo futuro potrebbe però essere a tinte giallonere, quelle del Borussia Dortmund. A confermarlo è stato alla 'Bild' Hans-Joachim Watzke, amministratore delegato della società della Ruhr. "Un suo arrivo a Dortmund? Nel calcio non va escluso nulla. Mario è un giocatore della Juventus, ma lo conosco ed è uno che vuole giocare sempre", il suo commento.

E il croato in Germania potrebbe anche vedere ritoccato verso l'alto lo stipendio che attualmente percepisce a Torino…

SPORTAL.IT | 26-05-2019 11:10