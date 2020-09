Mandzukic verso la Turchia

L’ex attaccante della Juventus Mario Mandzukic non tornerà in Italia. Sulle tracce della punta croata c’erano tra i club di Serie A anche Roma e Fiorentina, ma l’ex bianconero si accasarerà invece in Turchia.

E’ stato infatti trovato l’accordo con il Fenerbahce: secondo Fanatik, la trattativa è ai dettagli e presto arriverà l’annuncio ufficiale. Mandzukic prenderà il posto di Muriqi, trasferitosi nella Lazio alcuni giorni fa.

OMNISPORT | 15-09-2020 14:05