Mani Benatia fa impazzire il web, era da rosso?

Più grave l’errore dal dischetto di Gonzalo Higuain o la mancata espulsione di Benatia, che non ha ricevuto il secondo giallo da Mazzoleni in occasione del rigore assegnato grazie al Var? Sui social la stragrande maggioranza condanna l’operato dell’arbitro. Si parte da Enrico Varriale che contesta pesantemente il direttore di gara e scrive su twitter: “Anche contro @acmilan@juventusfc si conferma la più forte ma per la 2nda volta consecutiva a San Siro si avvantaggia di una gestione dei cartellini imbarazzante.Graziato #Benatia come #Pjanic 6 mesi fa.C’è pure questo nella frustrazione di @G_Higuain oltre a quella x il rigore”. Tra chi lo appoggia c’è anche chi lo critica e scrive: “@realvarriale ma tra te e il Pipita chi è più frustrato????? “. E ancora, parafrasando quello che proprio Varriale scrisse dopo le proteste dei genoani per l’autogol decisivo nella gara col Napoli: “La cosa divertente è che nessun giocatore di @acmilan e neanche Gattuso, che si sta giocando la panchina, si sono lamentati nel dopo gara di presunti errori arbitrali, francamente inesistenti. #MilanJuve”. Le immagini di Milan-Juventus

LE ACCUSE – Maurizio Pistocchi punta sui precedenti e scrive: “9/12/2017 Juve-Inter Mani Benatia: per Valeri NON è rigore 11/11/2018 Milan-Juve Mani Benatia: per Mazzoleni É rigore Se due arbitri internazionali danno due valutazioni differenti c’è un problema. Grosso Buonanotte “. Qualche risposta piccata ovviamente arriva, ma in generale sono tantissimi quelli che condannano l’arbitro. Come il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, che su twitter usa l’arma dell’ironia: “Primo tempo tutto della Juve. Benone #Mazzoleni che non vede il fallo di mano di #Benatia (rimedia il Var) e non gli mostra il secondo giallo. Benone anche #Higuaìn che dagli undici metri è più efficace del Vape”. Anche il giornalista napoletano Raffaele Auriemma è critico e “cita” Di Maio: “Quindi, secondo #Allegri, discutere sull’opportunità di ammonire #Benatia (sarebbe stato il secondo giallo) in occasione del rigore a favore del #Milan, significa fare polemica. Ci mancava solo che anche l’allenatore della #Juventus dicesse che i giornalisti sono “sciacalli” e la giornata nera dell’informazione sarebbe stata completa”.

FUORI DAL CORO – Controcorrente l’ex arbitro ed ex designatore Paolo Casarin, che a Radio anch’io sport, ha detto: “Si stanno inventando altri problemi, come andare a discutere provvedimenti disciplinari in area. Mazzoleni non ha visto il rigore perchè non era in condizione di vederlo e si è corretto su segnalazione del Var da parte di Fabbri. Bisogna vedere se il mani interrompe un’azione pericolosa, è diventato complesso fare questa valutazione. A San Siro su questo tocco di mano su una palla che si alza sui piedi di Higuain e incrocia le mani di Benatia con la palla che prende altra direzione il rigore c’era ma i provvedimenti disciplinari devono avere una motivazione e in questo caso non si può dire se era un’azione pericolosa. L’arbitro già deve subire lo stress di rivedere al Var, per me questo intervento non era da giallo”.

SPORTEVAI | 12-11-2018 10:04