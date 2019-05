Mani sull'arbitro, ecco perchè niente rosso a Hugo e a Paquetà sì

La vittoria ha reso meno acidi i commenti (ma solo fino a un certo punto), però il mancato rosso a Vitor Hugo, reo di aver messo le mani addossso all’arbitro ieri in Fiorentina-Milan, ha fatto storcere il naso a tanti tifosi rossoneri che ancora hanno negli occhi il rosso a Paquetà per la stessa motivazione dopo il contatto con Di Bello. Il brasiliano è stato poi squalificato per tre giornate e non potrà dare una mano nella volata-Champions. In effetti ieri il difensore viola ha spinto via l’arbitro Mariani e non è stato sanzionato neanche con un cartellino giallo, ma una spiegazione c’è.

IL MOTIVO – Ieri l’arbitro aveva fischiato punizione per il Milan a causa di un fallo subito da Borini (sanguinante dopo la botta, tanto che è servito l’intervento del medico sociale) e Vitor Hugo stava spiegando a Mariani la dinamica del contatto sostenendo che gli era finito addosso perché spinto da un difensore rossonero. Contatto del tutto involontario e non riconducibile pertanto all’articolo 11 bis (condotta volontaria aggressiva) o all’articolo 19 del Codice di Giustizia Sportiva (atto gravemente irriguardoso) che avrebbero comportato cartellino rosso e pesante squalifica.

LE REAZIONI – Perplessi sui social i tifosi del Milan: “Ma perché. .. Hugo non ha l’uso della parola? E’ forse muto che deve spiegarsi a gesti? Ma fatemi il piacere!” o anche: “Forti con i deboli e deboli con i forti….. ed in questo momento il Milan conta meno del Frosinone. … con tutto il rispetto per il Frosinone”, oppure: “Se questo non è stato espulso…allora a Paqueta’ devono togliere la squalifica…il regolamento non vale per tutti???”. C’è chi sembra rassegnato al complotto: “Abbiamo capito che le regole si applicano solo con il Milan”, chi non si capacita: “Oddio, la settimana scorsa tutti d’accordo che l’arbitro non si tocca. Oggi, come sempre, è polemica ok” e chi chiede provvedimenti: “In questo caso possono fare la prova tv?”.

SPORTEVAI | 12-05-2019 08:43