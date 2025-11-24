Manifesti ultras contro De Laurentiis e Saviano a Napoli

Manifesti contro il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e contro il giornalista e scrittore Roberto Saviano sono stati affissi per le strade del capoluogo partenopeo, firmati dagli ultras delle due curve dello stadio Maradona: a entrambi i tifosi contestano l’atteggiamento avuto in occasione dell’espulsione dall’Olanda dei tifosi azzurri che erano li’ per l’incontro di Champions League con il Psv Eindhoven.

“Hai provato a comprarci fin dal primo giorno ma non siamo mai stati sul mercato e questo tu non l’hai mai accettato. In Olanda hai dimostrato il tuo modo di essere presidente, tacere sugli abusi subiti dalla tua gente” si legge nel manifesto contro De Laurentiis. Duro attacco anche a Saviano, definito dai gruppi della Curva A e B “parassita”. “Sulle problematiche della nostra citta’ hai costruito la tua notorieta’ – scrivono i tifosi – ora miri agli ultras per il tuo prossimo racconto”. (Immagini di Fusco)