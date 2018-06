Mano pesante in vista sulla Svizzera

Con ogni probabilità agli ottavi ci sarà spazio solo per una tra Serbia e Svizzera, alle spalle del Brasile che comunque il primo posto nel girone se lo deve ancora guadagnare. Ma l’eco dello scontro diretto vinto in rimonta dai rossocrociati non si è ancora spenta, almeno a livello politico e di conseguenza disciplinare. Le esultanze a sfondo politico di Xhaka e Shaqiri potrebbero infatti costare care ai due giocatori, a rischio di squalifica da parte della Fifa che ha aperto un procedimento ufficiale e potrebbe comminare ai due uno stop di due giornate: a rischio quindi anche l'eventuale ottavo di finale.

Punizione in vista anche per il ct Krstajic, dopo le critiche rivolte al Var, paragonato al Tribunale dell’Aja, ma gli svizzeri a essere sanzionati potrebbero essere tre: anche il capitano Lichtsteiner infatti rischia lo stop per aver "sfidato" i tifosi serbi durante l’esultanza seguita al gol di Shaqiri.



SPORTAL.IT | 24-06-2018 23:55