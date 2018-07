Manolas: "Buon mercato dell'Inter, la Juve..."

Durante un intervento a 'Roma TV', il difensore della Roma Kostas Manolas ha fatto il punto sulla prossima stagione: "Siamo pronti, avevamo un programma da seguire in estate e l'abbiamo seguito. Vedo un bel gruppo ma vorrei vederlo lavorare insieme, questa preparazione è la più importante di tutte ma iniziare nuovamente con Di Francesco è un vantaggio, sappiamo già cosa vuole".

La campagna acquisti dei giallorossi è stata pirotecnica e sarà compito dei leader aiutare i nuovi innesti a inserirsi al meglio: "Li aiuterò, sono umili e alcuni molto giovani. Roma non è una piazza facile, devono aver la testa e lavorare duramente. Sono arrivati anche giocatori esperti come Marcano, Santon, lo stesso Cristante ha già esperienza in Serie A, ma per raggiungere gli obiettivi bisogna lavorare duro".

La squadra capitolina non è stata l'unica ad aver lavorato in modo consistente sul mercato: "L'Inter ha fatto un bel mercato, come noi, la Juve è la Juve e ha una rosa forte. Bisogna combattere e lottare e sul campo vedremo chi sarà il migliore, sono fiducioso".

SPORTAL.IT | 09-07-2018 10:05