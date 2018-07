Manolas disintegra Malcom

A Barcellona lo ricorderanno per sempre come il simbolo di una delle notti più nere della storia recente, quella che ha visto la Roma compiere l’impresa di eliminare i blaugrana ai quarti di Champions ribaltando in casa il 4-1 subito al Camp Nou. Il gol decisivo nel 3-0 dell’Olimpico è stato messo a segno da Kostas Manolas, che da quella notte sembra aver legato per sempre la propria carriera ai colori giallorossi.

Intanto in Catalogna avranno un altro motivo per… non amare il greco, che si è espresso con termini durissimi nei confronti di Malcom, l’attaccante brasiliano approdato proprio al Barcellona dopo essere stato a un passo dalla Roma. Il tutto alla vigilia dell’amichevole di San Diego tra le due squadre per l’International Champions Cup: “Se non vuole venire a Roma ha fatto bene ad andare al Barcellona, che continui là. Se lo saluterò domani? No, non lo conoscevo prima, neanche il suo nome. Non c'è motivo per salutarlo".

E per gradire, ecco un amarcord di quell'istante…: "È stato il momento più felice della mia carriera, abbiamo fatto un miracolo battendo il Barcellona per 3-0".

SPORTAL.IT | 30-07-2018 22:55